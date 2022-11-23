الدفاع الروسية تصنف خبرا حول محادثات مع الناتو بشأن الحوادث في البحر الأسود "نسجا من الخيال"

نفت وزارة الدفاع الروسية، أنباء تناقلتها وسائل إعلام غربية حول محادثة مزعومة جرت مؤخرا بين رئيس الأركان بالجيش الروسي ورئيس لجنة الناتو العسكرية حول أمان السفن في البحر الأسود.

وقالت الوزارة: "لم تحدث أية اتصالات، ولا سيما المنهجية منها، مع رئيس اللجنة العسكرية للناتو أو غيره من ممثلي الحلف في إطار لجنة الأزمات الروسية الأمريكية لحل النزاعات ".

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وتابعت الوزارة: "المعلومات المتعلقة بالتوصل إلى نوع من الاتفاق مع ... باور بشأن الحركة الآمنة للسفن في البحر الأسود، خيال من البداية إلى النهاية".

في وقت سابق، أفاد موقع Euractiv ، بأن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف اتفق مع رئيس لجنة الناتو العسكرية روب باور على "توخي الحذر" في البحر الأسود لتجنب حالات النزاع.

وأضاف الموقع: "اتفق المسؤولان العسكريان مؤخرا على توخي الحذر، لا سيما عدم السماح للسفن بالإبحار على مقربة شديدة من بعضها البعض في البحر الأسود لتجنب وقوع الحوادث".

المصدر: نوفوستي