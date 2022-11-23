وكالة إيرانية عن اجتماع لخبراء عسكريين إيرانيين وأوكرانيين: جاء الأوكرانيون بلا أدلة

تحدثت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عما حدث قبل وخلال اجتماع للخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين.

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وتطرقت الوكالة في تقرير بالخصوص إلى المزاعم التي ساقتها كييف عن استخدام طائرات مسيرة إيرانية في النزاع الأوكراني من طرف روسيا، مؤكدة ان الخبراء الأوكران لم يقدموا لنظرائهم الإيرانيين أي أدلة بهذا الشأن.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة إنه "في ضوء المتابعة المكثفة والمستمرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقد اجتماع على مستوى الخبراء بين إيران وأوكرانيا مؤخرا، لكن الجانب الأوكراني كان خالي الوفاض تماما من أي وثيقة تثبت المزاعم التي أطلقها بشأن المسيّرات".

وذكر التقرير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، كشف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عن عقد هذا الاجتماع بين الخبراء العسكريين الإيرانيين والأوكرانيين، مكررا اتهامات بلاده لكنه لم يتحدث عن تفاصيل ما جرى.

وأوضحت الوكالة الإيرانية بدورها ملابسات ما جرى قبل الاجتماع مشيرة إلى أنه "قبل أسابيع قليلة ورغم اتفاق البلدين على عقد اجتماع خبراء في بولندا، أعلن الجانب الأوكراني قبل ساعة من الاجتماع أنه لن يشارك في الاجتماع! ولكن مع المتابعة المكثّفة للجمهورية الاسلامية، عُقد اجتماع خبراء مؤخرا بين البلدين، لكن الجانب الأوكراني لم يقدم أي وثائق يمكن الدفاع عنها لإثبات الادعاءات المطروحة، وتقرر بموافقة البلدين، أن يقوم الجانب الأوكراني بجمع وتقديم وثائقه لمراجعة الخبراء في الاجتماع المشترك المقبل".

المصدر: نور نيوز