رئيس وزراء بيلاروس يصل على رأس وفد إلى دمشق

وصل رئيس وزراء بيلاروس رومان غولوفتشينكو، على رأس وفد اقتصادي إلى دمشق، في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن رئاسة مجلس الوزراء أن المباحثات ستشمل ملف العلاقات الاقتصادية، وتعزيز إجراءات التجارة البينية والتعاون في عدد من القطاعات الحيوية كالطاقة والنقل والتربية والتعليم والثقافة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلا عن البحث في مساهمة الشركات البيلاروسية بإعادة الإعمار في سوريا، والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.

ومن المقرر أن توقع سوريا وبيلاروس خلال زيارة غولوفتشينكو عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.

كذلك أفادت الوكالة بأن وصول رئيس الوزراء البيلاروسي ترافق مع وصول شحنة من المساعدات الإنسانية التي أرسلتها بلاده إلى سوريا.

ووصل رئيس وزراء بيلاروس إلى دمشق قادما من طهران، حيث التقى بالرئیس الإيراني إبراهیم رئیسی، الذي أكد بدوره على أهمية تعزیز العلاقات بین البلدين.

كما أشاد رئيسي خلال استقباله غولوفتشينكو، بإرادة إیران و بیلاروس الجادة لتوثیق مستوی المناسبات الثنائیة تزیل العقبات المحتملة أمام تمتین العلاقات الثنائیة بین الجانبین.

بدوره أکد رئیس الوزراء البیلاروسی على ضرورة تعزیز التعامل الاقلیمي، ما من شأنه أن يفتح آفاقا جدیدة لتوسیع المناسبات الثنائیة قائلا، إن "زیارتی إلی إیران تأتی في إطار توجیهات الرئیس البیلاروسي للإسراع في تنفیذ الاتفاقیات السابقة التي أبرمت في لقائه الثنائی مع سیادتكم".

المصدر: وكالات