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تركيا تعلن تحييد 254 إرهابيا منذ انطلاق "المخلب - السيف"

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تركيا تعلن تحييد 254 إرهابيا منذ انطلاق
AP
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 254 إرهابيا وقصف 471 موقعا لهم منذ انطلاق عملية "المخلب - السيف" شمالي سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال اتصال مرئي من مركز العمليات التابع للقوات البرية التركية، مع قادة الوحدات الحدودية.

وتلقى أكار برفقة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش يشار غولر، معلومات من القادة الميدانيين عن التطورات الأخيرة وقدم لهم توجيهات.

وقال الوزير إن عملية "المخلب - السيف" بدأت بهجوم جوي هو الأكبر والأشمل والأكثر تأثيرا في الفترة الماضية، وإنها متواصلة بنجاح.

وفجر الأحد، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا.

المصدر: "الأناضول"

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