صحيفة: وفاة شخصين بعد الهزات الأرضية في تركيا

أشارت صحيفة Cumhuriyet، إلى أن شخصين توفيا بعد الزلزال الذي وقع في غرب تركيا.

وذكرت الصحيفة، أن "حكمت جلبي البالغ من العمر 48 عاما نقل إلى المستشفى في ديوزجي بعد إصابته بنوبة قلبية إثر زلزال وتوفي في المستشفى".

كما توفيت في ديوزجي أيضا، سيفيم شنجيل البالغة من العمر 63 عاما، والتي أصيبت بنوبة قلبية بسبب الذعر الذي حل بها خلال الزلزال.

في وقت سابق، تحدث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن وقوع 50 إصابة بين السكان خلال الزلزال.

قبل ذلك أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) بأن هزات أرضية بلغت قوتها 6.0 درجات ضربت غرب تركيا.

تم تسجيل الهزات في الساعة 01.08 بالتوقيت العالمي (04.08 بتوقيت موسكو). ووقع مركز الزلزال على بعد 14 كيلومترا جنوب شرق مدينة ديوزجي. ووقعت بؤرته على عمق ستة كيلومترات.

وبسبب ذلك، أعلنت السلطات عن وقف الدراسة في المؤسسات التعليمية في المنطقة.

وقالت هيئة إدارة الطوارئ AFAD، إنه تم تسجيل أكثر من 100 هزة ارتدادية بعد الزلزال.

المصدر: نوفوستي