إسرائيل: اعتقال 3 فلسطينيين "لعلاقتهم" بانفجاري القدس (فيديو)

أفادت قناة i24 news الإسرائيلية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين "لارتباطهم" بانفجاري محطات الحافلات في القدس، اللذين أديا إلى مقتل مستوطن وإصابة 14 آخرين.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه تم إغلاق معبري جلبوع سالم شمال جنين، وذلك في ختام تقييم للوضع الأمني أجراه وزير الدفاع بيني غانتس.

NEW: 3 Palestinian suspects arrested in connection to the terror attacks in Jerusalem this morning pic.twitter.com/cFF4jEVFmw — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 23, 2022

ووصل المفوض العام للشرطة المفتش يعقوب شبتاي إلى موقع الهجوم، حيث أجرى تقييما للوضع مع قائد لواء القدس، اللواء دورون تورجمان، حيث تقرر في نهايته مواصلة النشاط الميداني ونشر القوات في الميدان.

نتيجة لهذا النشاط، حدثت عدة تغييرات في ترتيبات المرور، وتم إغلاق طريق الدخول إلى مدينة القدس أمام حركة مرور المركبات لصالح استمرار أنشطة الشرطة في المكان، حيث يتم توجيه حركة المرور إلى شارع 16. كما وتم إغلاق مفترق راموت أمام حركة المرور وتعمل الشرطة على توجيه حركة المرور.

هذا وقد تجمع عدد من المستوطنين في جنوب نابلس، عند مفرق مستوطنة يتسهار، واعتدوا على سيارات الفلسطينيين.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "ندعوا لجرحى الهجوم المزدوج في القدس صباح اليوم. ونشد على أيادي القوات الأمنية العاملة في الميدان".

מתפלל לשלום הפצועים בפיגוע המשולב הבוקר בירושלים ומחזק את ידי כוחות הביטחון שפועלים בשטח. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 23, 2022

وذكرت قناة "كان العبرية" أن "العبوات في عمليتي القدس متشابهتان وقد تم تفعيلهما عن بعد من خلال هاتف محمول، حيث كانت مليئة بالكرات المعدنية الصغيرة والمسامير لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى".

المصدر: RT