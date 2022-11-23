"هل حقوق القرود منتهكة؟".. زاخاروفا تعلق على تغيير تسمية "جدري القردة" وعلاقته بالإدارة الأمريكية

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على عزم منظمة الصحة العالمية تغيير تسمية جدري القردة وذلك بضغط من الإدارة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في قناتها على "تيليغرام" إن منظمة الصحة العالمية، كجزء من "مكافحة الوصم"، ستغير تسمية جدرى القردة لتصبح "MPOX"، وأشارت إلى أنه وفقا لتقارير إعلامية، قد يكون تغيير الاسم جاء استجابة للضغط المتزايد من مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضافت زاخاروفا: "فقط أتساءل هذه المرة: هل حقوق القرود منتهكة أو التعريف الذاتي للمسؤولين في الإدارة الأمريكية تم التعدي عليه؟".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في وقت سابق أن منظمة الصحة العالمية تخطط للتغيير تسمية "جدري القردة" بـ "MPOX" كجزء من مكافحة الوصم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن هذا القرار يرجع إلى الضغط المتزايد من ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي، الذين دعوا بشكل خاص قادة منظمة الصحة العالمية لتغيير اسم المرض، والسماح للولايات المتحدة بالتصرف من جانب واحد إذا لم تستجيب المنظمة بالسرعة الكافية.

المصدر: RT + وكالات