بوليانسكي: توفير السلع الأساسية لليمنيين يجب أن يتم دون أي تمييز

صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي بأن توفير السلع الأساسية لليمنيين يجب أن يستمر على أساس غير تمييزي.

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وقال بوليانسكي في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن: "يجب أن يستمر توفير السلع الأساسية لليمنيين على أساس غير تمييزي. ندعو جميع اللاعبين المشاركين في التسوية اليمنية إلى مواصلة التعاون في هذا المجال مع المنظمات المالية الدولية، والمساهمة في أنشطة الهياكل الأممية ذات الصلة".

وأضاف: "إن فرض أي قيود على توريد المساعدات الإنسانية وكذلك إعاقة عمل العاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول".

المصدر: البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة