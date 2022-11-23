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لقطات جديدة تؤكد تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي"

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لقطات جديدة تؤكد تفجير خط أنابيب
Globallookpress Stefan Sauerdpa
خط أنابيب السيل الشمالي (صورة أرشيفية)
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نشرت قناة بي بي سي التلفزيونية لقطات جديدة للأجزاء المدمرة من خط أنابيب "السيل الشمالي" تؤكد أن الأنابيب ممزقة تماما من الانفجارات.

وكانت النيابة العامة السويدية قد أكدت حقيقة التخريب في خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، حيث تم العثور على بقايا متفجرات بالقرب من موقع الحادث، فيما أعلن الكرملين من قبل على لسان المتحدث الرسمي دميتري بيسكوف أن "الكثيرين في أوروبا سيفاجأون إذا ما تم الكشف عن هوية منفذي الاعتداء الإرهابي على أنابيب (السيل الشمالي)"، حيث تابع أن موسكو "تصطدم بجدار من عدم الرغبة بأي شكل من الأشكال في إشراكها بالكشف عن الحقيقة".

المصدر: NTV

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