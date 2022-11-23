مقتل إسرائيلي وإصابة 14 آخرين بانفجارين قرب محطة للحافلات بالقدس

قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 11 شخصا بانفجار في محطة حافلات عند مخرج مدينة القدس، كما أصيب 3 بانفجار آخر بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في القدس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي: "في أعقاب الانفجار الذي وقع بالقرب من مفترق مدخل مدينة أورشليم القدس بالقرب من محطة للحافلات العامة هذا الصباح، وقع انفجار آخر قرب الساعة 7:35 صباحا بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في المدينة"، مشيرا إلى أن "قوات معززة من الشرطة والإنقاذ تحت قيادة قائد لواء أورشليم القدس وصلت إلى مكان الحادث وبدأت التحقيق في ملابسات الحادثة والبحث عن الجناة".

وأفاد بأنه "تم إجلاء 3 مصابين بإصابات طفيفة من مكان الحادث لتلقي العلاج"، مضيفا: "في غضون ذلك، تتواصل أعمال الشرطة في موقع الانفجار الأول الذي وقع صباح اليوم الساعة 7:05 في محطة حافلات في مفترق جفعات شاؤول عند مخرج مدينة أورشليم القدس. في أعقاب إنفجار عبوة ناسفة تم نصبها في الموقع، والتي أسفرت مع انفجارها إلى إصابة 11 مواطنا بجروح متفاوتة".

وأكد أن "خبراء المتفجرات يواصلون مع العديد من قوات الشرطة في معالجة مكان الحادث بما في ذلك جمع مواد بينات وأدلة تزامنا مع أنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة".

بدوره، أعلن الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية (منطقة القدس) أنه "قرابة الساعة 7:05 سمع دوي انفجار قرب محطة حافلات في مفرق جفعات شاؤول قرب مخرج مدينة القدس. وعقب تفجير عبوة ناسفة أصيب 11 شخصا في مكان الحادث بدرجات متفاوتة ونقلوا لتلقي العلاج، وقد توفي أحد المصابين متأثرا بجراحه".

وقال إنه "في أعقاب الهجوم أعلاه، سمع دوي انفجار إضافي في الساعة 07:35 في موقع إضافي بالقرب من مفرق راموت في القدس، بالقرب من محطة للحافلات. اصيب ثلاثة اشخاص فى مكان الحادث وتم اجلاؤهم لتلقي العلاج"، مبينا أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها الشرطة الإسرائيلية تظهر أن مخربين في كلا المكانين وضعا عبوات ناسفة. يشتبه في أن هذا هجوم إرهابي مشترك".

المصدر: RT