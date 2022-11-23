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"الضمير هم" يطلق النار على مثليين في كولورادو

أخبار العالم

AP
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قال محامو المشتبه به في إطلاق النار الجماعي في ملهى ليلي يتردد عليه المثليون في مدينة كولورادو الأمريكية، إن موكلهم هو أيضا مثلي الجنس ويستخدم ضمير "هم" للتعريف عن نفسه.

ونشر مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" عبر حسابه على "تويتر"، وثيقة قضائية قال إنها تظهر أن المدافعين العامين عن المشتبه به في إطلاق النار الجماعي في ناد للمثليين في كولورادو والذي خلف 5 قتلى، ليس ثنائي الجنس ويستخدم الضمائر الجامعة للتعريف عن نفسه (أي أنه لا يشير إلى نفسه على أنه ذكر أو أثنى ولا يستخدم ضمائر هو وهي بل يشير إلى نفسه بضمير هم).

ويواجه المشتبه به، أندرسون لي ألدريتش (22 عاما) تهما بعدة جرائم قتل وجرائم كراهية بسبب إطلاق النار في Club Q في نهاية الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وفقا لماكس دونوفريو، المتحدث باسم المدينة.

وذكرت صحيفة "دنفر بوست" أن ألدريتش أصيب خلال إطلاق النار لكنه خرج من المستشفى المحلي، وهو متواجد حاليا في سجن مقاطعة إل باسو، ومن المقرر أن يمثل اليوم الأربعاء، أمام المحكمة لأول مرة عبر رابط فيديو من السجن.

المصدر: axios

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