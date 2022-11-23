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الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا (فيديو)

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الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا (فيديو)
AFP
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أعلنت شرطة مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أن إطلاق نار وقع داخل متجر "وول مارت"، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفيما لا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا في إطلاق النار الذي وقع عند الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي، ذكرت وسائل إعلام أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا.

هذا ولا تزال الشرطة تعمل على تمشيط المبنى، مشيرة إلى أن منفذ العملية هو عمل فردي، ومن المرجح أن يكون هذا الشخص قد قتل.

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية

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