الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا (فيديو)
أعلنت شرطة مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أن إطلاق نار وقع داخل متجر "وول مارت"، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وفيما لا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا في إطلاق النار الذي وقع عند الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي، ذكرت وسائل إعلام أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا.
#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_Newspic.twitter.com/gZs4CDV0q8— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022
هذا ولا تزال الشرطة تعمل على تمشيط المبنى، مشيرة إلى أن منفذ العملية هو عمل فردي، ومن المرجح أن يكون هذا الشخص قد قتل.
BREAKING🚨: A mass shooting has occurred at a Walmart in Chesapeake, Virginia. Video we've obtained from Walmart employees outside the store show multiple police cars arriving and also employees recounting what happened. pic.twitter.com/dB4X4ii9yE— Officer Lew (@officer_Lew) November 23, 2022
المصدر: وسائل إعلامية أمريكية