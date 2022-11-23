السفير الروسي لدى برلين يكرم مواطنا ألمانيا

منح السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشايف، ميدالية تذكارية لجامع الساعات السوفيتية والروسية، يوهانس التميبين، لمساهمته في العلاقات بين الشعبين الألماني والروسي.

وقال نيتشايف في خطاب ألقاه في حفل أجري في السفارة الروسية في برلين بمناسبة افتتاح أسبوع اللغة الروسية في ألمانيا: "لدينا مناسبة جيدة لمنح ميدالية تذكارية ووسام شرف لمؤسسة "روستيخ سوترودنيتشيستفو" الروسية للمواطن الألماني مقابل عمله الإنساني الدولي خلال السنوات الطويلة وتعزيز الصداقة والتفاهم بين شعبينا وقسطه الكبير في تعميم العلوم والثقافة الروسية. يدور الحديث عن السيد يوهانس ألتميبين".

وقام ألتميبين بجمع الساعات السوفيتية والروسية منذ أكثر من 30 عاما. وبدأ في جمعها عندما عرض عليه ساعة قائد سوفيتي. وبعد ذلك كان يزور روسيا بانتظام لشراء ساعات جديدة، كما كان يجد ساعات نادرة في أوروبا. في عام 2019 زار ألتميبين متحف مدينة أنغارسك الروسية وأعطاه جزءا من مجموعته - أكثر من 600 ساعة. وإضافة إلى ذلك كان يجمع تماثيل نصفية غير عادية لفلاديمير لينين. وتم إرسال مجموعته هذه بمساعدة من مكتب مؤسسة "روستيخ سوترودنيتشيستفو" إلى المتحف في مدينة أوليانوفسك الروسية.

هذا وشارك ألتميبين في تنظيم معارض وتعميم دراسة إبداعات صانعي الساعات السوفييت، كما ألف كتابا عن مجموعات الساعات السوفيتية والروسية التي جمعها على مدار السنوات الـ30 الماضية.

وقال ألتميبين أثناء مراسم منحه الميدالية: "أنا لست سياسيا. أنا مجرد شخص لديه عواطف وتعاطف، أي الرغبة في الشعور وتجربة أفكار ومشاعر الآخرين".

المصدر: نوفوستي