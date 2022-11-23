تطورات اختطاف مسلحين لجثة إسرائيلي قتل في حادث سير بجنين

تبذل إسرائيل جهودا لاستعادة جثة شاب إسرائيلي كان لقي حتفه في حادث سير في مدينة جنين بالضفة الغربية وقام مسلحون باختطافها.

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وتحدثت صحيفة يدعوت أحرونوت عن محاولات حثيثة تجري مع " قادة في السلطة الفلسطينية لتسليم الإسرائيلي الذي قُتل في حادث في جنين وخطفت جثته على أيدي مسلحين موالين للجهاد".

ولفتت الصحيفة العبرية في هذا السياق إلى أن "المنظومة الأمنية" اللإسرائيلية بدورها تستعد لاحتمالات أخرى.

دخل مواطن إسرائيلي شاب، برفقة مواطن آخر لمحيط مدينة #جنين عبر معبر #جلبوع.

الاثنان كانا قد تعرضا لحادث مرور، نقلا على أثره للمعالجة في المستشفى المحلي حيث توفي أحدهم متأثرًا بجراحه.

جثة الشاب أخذت من المستشفى، والتوقع أن تعاد إلى عائلته في إسرائيل قريبًا في خطوة إنسانية مطلوبة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2022

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي قد روى في تغريدة نشرها يوم الثلاثاء أن مواطنا إسرائيليا شابا دخل "برفقة مواطن آخر لمحيط مدينة جنين عبر معبر جلبوع. الاثنان كانا قد تعرضا لحادث مرور، نقلا على أثره للمعالجة في المستشفى المحلي حيث توفي أحدهما متأثرًا بجراحه. جثة الشاب أخذت من المستشفى، والتوقع أن تعاد إلى عائلته في إسرائيل قريبًا في خطوة إنسانية مطلوبة".

واوضحت صحف إسرائيلية أن الإسرائيلي الثاني المصاب تم نقله لتلقي المزيد من العلاج في إسرائيل، مشيرة إلى أنه يرقد في حالة خطرة الآن.

وكتبت صحيفة "جيروساليم بوست" عن الشاب الإسرائيلي المتوفى أنه "مراهق درزي يبلغ من العمر 18 عاما يدعى تيران فيرو من دالية الكرمل في شمال إسرائيل".

المصدر: RT+صحف إسرائيلية