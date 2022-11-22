 
مباشر

نيجيريا.. مصرع 37 شخصا في حادث مروري

أخبار العالم

نيجيريا.. مصرع 37 شخصا في حادث مروري
Legion-Media Adeyinka Yusuf
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8c9

لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في حادث اصطدام 3 حافلات بالقرب من مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا، يوم الثلاثاء.

وأفادت سلطات ولاية بورنو، التي وقع فيها الحادث، بأن انفجار إطار حافلة تسبب باصطدامها بحافلة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اشتعال نيران واحتراقهما، ثم اصطدمت بهما حافلة ثالثة.

ووقع الحادث بالقرب من قرية جاكانا على بعد 35 كلم عن مدينة مايدوغوري.

وأشار مسؤول محلي إلى أن بعض الضحايا احترقوا إلى درجة أنه أصبح من المستحيل التعرف على هوياتهم.

ويشار إلى أنه من بين أسباب الحادث تجاوز السرعة من قبل سائق إحدى الحافلات والحالة السيئة للطرق في المنطقة.

المصدر: فرانس برس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)