نيجيريا.. مصرع 37 شخصا في حادث مروري

لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في حادث اصطدام 3 حافلات بالقرب من مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا، يوم الثلاثاء.

وأفادت سلطات ولاية بورنو، التي وقع فيها الحادث، بأن انفجار إطار حافلة تسبب باصطدامها بحافلة أخرى كانت تسير بالاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اشتعال نيران واحتراقهما، ثم اصطدمت بهما حافلة ثالثة.

ووقع الحادث بالقرب من قرية جاكانا على بعد 35 كلم عن مدينة مايدوغوري.

وأشار مسؤول محلي إلى أن بعض الضحايا احترقوا إلى درجة أنه أصبح من المستحيل التعرف على هوياتهم.

ويشار إلى أنه من بين أسباب الحادث تجاوز السرعة من قبل سائق إحدى الحافلات والحالة السيئة للطرق في المنطقة.

المصدر: فرانس برس