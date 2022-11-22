مكتب المدعي العام الأوكراني يتهم وزير التربية السابق بالخيانة

اتهم مكتب المدعي العام في أوكرانيا وزير التربية والعلوم السابق دميتري تاباتشنيك، بالخيانة على خلفية تعاونه مع حكام مقاطعات روسية، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وأكد مكتب المدعي العام أن تاباتشنيك تعاون مع القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، والقائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي ومع ممثلين عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وشغل تاباتشنيك منصب وزير التربية والعلوم في أوكرانيا منذ 11 مارس 2010 وحتى 23 فبراير 2014.

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المصدر: نوفوستي