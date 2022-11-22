وسائل إعلام: الولايات المتحدة وإسرائيل بحثتا إجراء مناورات تحاكي الهجوم على إيران

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل بحثتا إجراء مناورات عسكرية مشتركة، تحاكي هجوما على إيران و"وكلائها" في المنطقة.

وحسب القناة، فإن رئيسي الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي والأمريكي مارك ميلي يدرسان إجراء مناورات مشتركة للقوات الجوية خلال الأسابيع القادمة، سيتم خلالها تدريب العسكريين على العمل في ظروف نزاع محتمل بين إسرائيل من جهة وبين إيران أو "وكلاء" إيران في المنطقة من الجهة الأخرى.

يذكر أن أفيف كوخافي يزور واشنطن هذا الأسبوع، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين، وخاصة مع نظيره الأمريكي مارك ميلي ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان وغيرهما لمناقشة "المخاطر على أمن المنطقة في الشرق الأوسط".

وقال مكتب كوخافي في بيان له: "نحن في نقطة حاسمة تتطلب منا تفعيل خطط العمليات والتعاون ضد إيران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة".

وأعرب رئيس الأركان الإسرائيلي عن أمله بأن تلتزم إدارة الرئيس جو بايدن بوعودها بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

المصدر: فوكس نيوز