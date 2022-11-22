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المانيا تعلن أنها ستسحب قواتها من مالي في مايو القادم

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المانيا تعلن أنها ستسحب قواتها من مالي في مايو القادم
AFP
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أعلنت ألمانيا أنها تعتزم سحب جنودها من مالي بحلول مايو 2024، وإنهاء مهمتهم ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد (مينوسما).

وقال الناطق باسم الحكومة شتيفن هيبيشترايت، في بيان إن "الحكومة الألمانية قررت اليوم أن تقترح على البوندستاغ (مجلس النواب) تمديد تفويض تدخل البوندسفير (قوات الدفاع الفدرالية الألمانية) في مالي للمرة الأخيرة لمدة عام واحد، في مايو 2023، بحيث ينتهي التدخل بطريقة منظمة، بعد عشر سنوات".

ولفت إلى أنّ التمديد الأخير "يأخذ في الاعتبار خصوصاً الانتخابات في مالي، المقرر إجراؤها في فبراير 2024".

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وجاء القرار بعد اجتماع بين المستشارية ووزارتي الدفاع والخارجية شارك فيه المستشار أولاف شولتس.

ويأتي في حين أصبح مستقبل بعثة الأمم المتحدة الموجودة في مالي منذ العام 2013 غير مؤكد، فقد قررت ست دول في غضون بضعة أشهر وقف أو تعليق مشاركة جنودها.

وتُعد القوات الألمانية مساهما مهما في البعثة، ويصل عديدها إلى 1400 رجل.

 

المصدر: "أ ف ب"

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