صحيفة: ألمانيا لم ترسل قواتها إلى ليتوانيا خلافا لوعود شولتس

أفادت صحيفة "دي فيلت" بأن ألمانيا لم ترسل قواتها إلى ليتوانيا، خلافا لما وعد به المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن شولتس أعلن في أوائل يونيو عن إطلاق "عهد جديد" في السياسة الدفاعية الألمانية، ووعد بنشر قوة تضم 5 آلاف عنصر في ليتوانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك أثار "خيبة أمل" السياسيين الليتوانيين، حيث لا تعرف فيلنيوس متى سيتم نشر القوات الألمانية فيما تلتزم وزارة الدفاع الألمانية الصمت بهذا الشأن.

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وصرح نائب وزير الخارجية الليتواني يوناس سورفيلا بأن فيلنيوس ستعمل وفقا لجدول محدد.

بدوره، دعا الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا إلى عدم بدء أي أعمال لبناء البنية التحتية لنشر القوات الألمانية، قبل أن يكون من الواضح أن ألمانيا ستنفذ وعدها.

وتشير صحيفة "دي فيلت" إلى أن تكلفة الأعمال تحضيرا لاستضافة القوات الألمانية ستبلغ نحو مليار يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الألمانية تدير في الوقت الحالي القاعدة العسكرية للناتو في بابرادي على الأراضي الليتوانية، حيث ينتشر 1500 عسكري.

المصدر: نوفوستي