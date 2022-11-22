"سبيس إكس" تقاضي شركة أوكرانية بسبب تسميتها

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، رفعت دعوى قضائية ضد شركة أوكرانية اسمها "ستارلينك"، مطالبة إياها بالتخلي عن استخدام هذه العلامة التجارية.

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وحسب صحيفة "إيكونوميتشيسكايا برافدا" الأوكرانية، فإن شركة "ستارلينك" تم تسجيلها عام 2011، وهي تقدم الخدمات في مجال تقنية المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن "سبيس إكس" أطلقت منظومة للاتصال عبر الأقمار الصناعية، تحت اسم "ستارلينك".

وتقدم "سبيس إكس" خدمات أقمارها لتوفير الإنترنت في أوكرانيا عبر منظومة "ستارلينك".

المصدر: تاس