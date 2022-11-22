 
مباشر

"سبيس إكس" تقاضي شركة أوكرانية بسبب تسميتها

أخبار العالم

Legion-Media Koshiro K
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8bi

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، رفعت دعوى قضائية ضد شركة أوكرانية اسمها "ستارلينك"، مطالبة إياها بالتخلي عن استخدام هذه العلامة التجارية.

إقرأ المزيد
"سبيس إكس ستارلينك" تغلق 1300 محطة في أوكرانيا

وحسب صحيفة "إيكونوميتشيسكايا برافدا" الأوكرانية، فإن شركة "ستارلينك" تم تسجيلها عام 2011، وهي تقدم الخدمات في مجال تقنية المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن "سبيس إكس" أطلقت منظومة للاتصال عبر الأقمار الصناعية، تحت اسم "ستارلينك".

وتقدم "سبيس إكس" خدمات أقمارها لتوفير الإنترنت في أوكرانيا عبر منظومة "ستارلينك".

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)