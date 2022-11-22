تركيا تشيد بجهود قرغيزستان في مكافحة تنظيم غولن وأنشطته

أشار رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إلى أن بلاده تواصل تحذير الدول الصديقة والشقيقة من تنظيم غولن، مرحبا بالإرادة التي أبدتها قرغيزستان في هذا الاتجاه.

وعقد شنطوب الثلاثاء، لقاء ثنائيا مع نظيره القرغيزي نورلانبك شاكييف، أعقبه لقاء على مستوى وفدي البلدين، في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد شنطوب أهمية العلاقات بين تركيا وقرغيزستان لأمن واستقرار العالم، كما هي بالنسبة للعالم التركي.

ولفت إلى أن الاستقرار في آسيا الوسطى اكتسب أهمية أكبر في مرحلة شهدت تحولات عالمية كبيرة وبدأت أقطاب القوة الجيوسياسية تتشكل من جديد.

وأضاف: "يتم إجراء حسابات عميقة في جميع أنحاء العالم حول انتقالات القوة وتشكل موازين القوى، كل الدول تحاول أن تأخذ موقعا وفقا للمرحلة الجديدة التي نواجهها".

وتابع: "إحدى قضايا التعاون الوثيق المتوقعة مع قرغيزستان هي مكافحة أنشطة تنظيم غولن الإرهابي".

وقال: "نواصل تحذير الدول الشقيقة والصديقة من تنظيم غولن الإرهابي، ويسعدنا أن السلطات القرغيزية أبدت إرادتها بشأن هذه القضية نريد أن نواصل تعاوننا".

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016، محاولة انقلاب نفذها عناصر في الجيش تابعون لفتح الله غولن، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

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المصدر: الأناضول