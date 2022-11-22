كوريا الجنوبية.. انتقال أشهر مغتصبي الأطفال في البلاد إلى منزل جديد يثير احتجاجات غاضبة (صورة)

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن أحد أشهر مغتصبي الأطفال في البلاد، شو دو سون، والذي أطلق سراحه قبل عامين، من المقرر أن ينتقل إلى منزل جديد في أنسان على بعد 40 كم جنوب سيئول.

وأطلق سراح شو دو سون (70 عاما) في ديسمبر 2020 بعد أن قضى 12 عاما في السجن لاغتصابه فتاة تبلغ من العمر 8 أعوام في 2008.

ووقعت زوجة دو سون عقد إيجار المنزل الجديد الأسبوع الماضي.

وأثار انتقال المغتصب إلى منزل مستأجر جديد احتجاجات عنيفة في حي وا دونغ في أنسان.

ومن المتوقع أن يقوم سكان حي سيونبو دونغ ونشطاء محليون بمعارضة انتقال شو دو سون بقوة إلى المنطقة، خاصة أن هناك مدرسة ابتدائية تقع على بعد 300 متر من منزله الجديد.

جدير بالذكر أن احتجاجات غاضبة اندلعت عند انتقاله إلى أنسان قبل عامين، وألقى المتظاهرون الغاضبون البيض عليه ورددوا هتافات تطالب بإعدامه أو طرده من المدينة.

وتراقب الشرطة منذ ذلك الوقت شو دو سون على مدار الساعة، من خلال الكثير من كاميرات المراقبة وغيرها من الوسائل وسط مخاوف من أنه قد يكرر جريمته مرة أخرى.

/ Twitter

المصدر: "يونهاب"