تلوث الهواء يشل المدارس في طهران

أفاد التلفزيون الإيراني يوم الثلاثاء، بتمديد تعطيل المدارس في العاصمة طهران يوما ثالثا، بسبب ارتفاع مستوى تلوث الهواء بشكل خطير.

وقال التلفزيون "إن المدارس الابتدائية أغلقت على مدار اليومين الماضيين في طهران، لكن التلوث المتزايد أدى إلى إغلاق جميع المدارس الأربعاء، وستستمر الدراسة عبر الإنترنت".

وأعلنت إجراءات مماثلة في محافظة ألبرز المجاورة لطهران، علما أن الأسبوع الدراسي في إيران يمتد من السبت حتى الأربعاء.

وحثت السلطات، الثلاثاء، كبار السن والمرضى والأطفال على اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ويعد هواء طهران من بين الأكثر تلوثا في العالم.

وينتج الضباب الدخاني في الغالب عن حركة المرور الكثيفة بالإضافة إلى التلوث الصادر من المصانع وعادة ما يتفاقم خلال موسم البرد.

عادة ما تخيم هذه المشكلة في الشتاء فوق طهران، المحاطة بالتلال العالية والجبال من ثلاث جهات، وعندما يستقر الهواء البارد الراكد في الوادي، فإنه يحبس الانبعاثات التي لا سبيل لها للهروب.

المصدر: أ ب