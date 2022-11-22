البيت الأبيض: بايدن سيخضع لفحوص طبية

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن الرئيس جو بايدن سيخضع لفحوص طبية سنوية، سيتم الإعلان عن نتائجها في وقت لاحق.

وقالت جان بيير: "الحالة الصحية للرئيس لا تستدعي القلق وهو بصحة جيدة ويتمتع بنشاطه، وقد أبلغنا الطبيب المعالج بحالته الصحية وسيتم تقييمها في غضون شهر، وستعلن النتائج كما في العام الماضي".

وأضافت أن تقارير الأطباء ستقدم "في الشهرين المقبلين... لا توجد تواريخ محددة، وسنقدمها علانية كما في العام الماضي".

ووعد بايدن بـ"الهروب" مع زوجته طوال أسبوع بين عيد الشكر وعيد الميلاد، ومناقشة ما إذا كان ينبغي إعادة انتخابه.

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المصدر: نوفوستي