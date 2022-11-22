إستونيا.. القبض على مشبوهين بالاحتيال بالعملة المشفرة بقيمة 575 مليون دولار

كشفت السلطات الأمريكية اعتقال شرطة إستونيا رجلين متهمين بعملية احتيال بالعملة المشفرة بقيمة 575 مليون دولار.

ووجهت محكمة جزئية أمريكية في سياتل لائحة اتهام لكل من سيرغي بوتابنكو وإيفان توروغين بالتزوير والتآمر لارتكاب عمليات غسل أموال.

وأوضحت لائحة الاتهام، عمل المتهمان مع أربعة متآمرين آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم يقيمون في إستونيا وبيلاروسيا وسويسرا.

وذكر ممثلو الادعاء إن المشتبه بهما خدعا مئات الآلاف من الأشخاص بين عامي 2015 و2019 لشراء عقود لخدمة تعدين عملات مشفرة تسمى هاش فلير والاستثمار في مصرف عملة افتراضية يسمى بوليبيوس.

وأكد الادعاء أن الشركات كانت تعمل في حقيقة الأمر كتسويق هرمي يعني مشروع احتيال هرمي، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.

ويواجه الاثنان اتهامات أخرى باستخدام شركات وهمية لغسل عائدات الاحتيال وشراء عقارات وسيارات فاخرة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الاثنين محتجزان في إستونيا بانتظار تسليمهما للولايات المتحدة.

وأشار نيك براون، المدعي العام في سياتل، في بيان صحفي: "استفاد المتهمان من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة لارتكاب مخطط بونزي هائل”.

وأضاف براون أن السلطات الأمريكية والإستونية تعمل على مصادرة الممتلكات والحسابات المصرفية للمتهمين كما أن السلطات وضحت إن بعض الضحايا كانوا في ولاية واشنطن فيما لم توضح سجلات المحكمة في سياتل ما إذا كان المتهمان قد وكلا محامين للدفاع عنهما أم لا.

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المصدر: "أسوشيتد برس"