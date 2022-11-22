الملك تشارلز يستقبل رئيس جنوب إفريقيا

وصل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، إلى لندن في أول زيارة يجريها زعيم أجنبي لبريطانيا منذ جلوس الملك تشارلز الثالث على العرش.

واستقبل الملك وقرينته كاميلا وولي العهد الأمير وليام وزوجته كايت رئيس جنوب إفريقيا في حفل تقليدي أقيم في لندن.

وتفقد رامابوزا حرس الشرف مع تشارلز الثالث قبل أن ينتقلا في عربة تجرها خيول الى قصر باكنغهام.

وتعد زيارة الدولة التي تستغرق يومين الأولى في عهد الملك تشارلز الثالث منذ اعتلائه العرش بعد وفاة إليزابيث الثانية مطلع سبتمبر الماضي.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي على تويتر "كون جنوب إفريقيا أول دولة يستضيفها جلالة الملك (في زيارة دولة) تظهر التزامنا بتطوير شراكات مع إفريقيا".





Today His Majesty King Charles IlI hosts his first state visit.



The fact that South Africa is the first country welcomed by His Majesty shows our commitment to building partnerships across Africa.



Honoured to meet FM Dr Naledi Pandor to discuss the future of 🇬🇧🇿🇦 relations. pic.twitter.com/J2eHcAH1eI — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 22, 2022

وبمناسبة الزيارة، يلقي سيريل رامابوزا الذي زار لندن في سبتمبر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، خطابا أمام البرلمان، كما يتوجه إلى كنيسة ويستمنستر حيث نصب تذكاري لنيلسون مانديلا الصديق المقرب من الملكة الراحلة.

وذكرت رئاسة جنوب إفريقيا لوكالة "فرانس برس" أن زوجته تشيبو موتسيبي لم ترافقه في زيارته لأنها تتعافى من عملية جراحية في عينيها.

ومن المقرر أن يعقد رامابوزا لقاء مع رئيس الوزراء ريشي سوناك يوم غد الأربعاء يناقشان خلاله بشكل خاص التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

وأعلنت "داونينغ ستريت" إنهما سيطلقان المرحلة الجديدة في الشراكة الحالية بين بريتوريا ولندن لتطوير البنى التحتية في جنوب إفريقيا وتوقيع شراكة جديدة بشأن المعادن المستخدمة في التقنيات التي تساهم في مكافحة تغير المناخ.

وقال سوناك في بيان "جنوب إفريقيا هي بالفعل أهم شريك تجاري للمملكة المتحدة في القارة ولدينا خطط طموحة لتحريك الاستثمار في البنى التحتية والنمو الاقتصادي معها".

يأتي هذا اللقاء الدبلوماسي في توقيت دقيق في جنوب إفريقيا لسيريل رامابوزا، الذي يواجه غضب السكان بسبب الوضع الاقتصادي.

المصدر: "أ ف ب"