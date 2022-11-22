لافروف يصل إلى أرمينيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأرمينية يريفان في زيارة رسمية، ستشمل حضوره قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وسيشارك لافروف في اجتماع مشترك لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس وزراء دفاع المنظمة وأمناء مجالس الأمن القومي للدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن يبحث المشاركون في الاجتماع الأوضاع السياسية في مناطق اهتمام الأمن الجماعي، ونشاط المنظمة ما بين الدورات.

وستبحث القمة حزمة كبيرة من القرارات التي تخص السياسة الخارجية والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في إطار المنظمة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة الأمن الجماعي.

وستعقد في 23 نوفمبر جلسة لمجلس الأمن الجماعي للمنظمة في يريفان برئاسة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

ومن المتوقع أن يحضر الجلسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم توكاييف، ورئيس قيرغيزستان صدير جباروف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون.

المصدر:RT