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الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق

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الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق
Legion-Media
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أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، لا يمكن التهاون إزاءها.

وكتبت بلاسخارت على "تويتر": للأسف، لا يسعنا إلا أن نكرر ما قلناه وهو أن الهجمات الإيرانية المستمرة لا يمكن التهاون إزاءها.

وأضافت أن "على العراق أن يعمل على نحو موحد حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية وأن القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل".

المصدر: وكالة شفق نيوز

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