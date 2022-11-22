الأمم المتحدة: لا يمكن التهاون مع الهجمات الإيرانية على العراق

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، لا يمكن التهاون إزاءها.

وكتبت بلاسخارت على "تويتر": للأسف، لا يسعنا إلا أن نكرر ما قلناه وهو أن الهجمات الإيرانية المستمرة لا يمكن التهاون إزاءها.

للأسف، لا يسعنا إلا أن نكرر ما قلناه. الهجمات الإيرانية المستمرة لا يمكن التهاون إزاءها. ينبغي على العراق أن يعمل على نحو موحّدٍ حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية. القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل. #أربيل#بغدادhttps://t.co/ztjaRMElls — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) November 22, 2022

وأضافت أن "على العراق أن يعمل على نحو موحد حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية وأن القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل".

المصدر: وكالة شفق نيوز