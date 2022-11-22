الحرس الثوري الإيراني يستأنف قصف مواقع حزب "باك" في كردستان العراق (فيديو)

استأنفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني منذ ساعات هجماتها على مواقع في كردستان العراق.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مقر حزب "باك" (حزب "كردستان الحر") الذي تصنفه إيران جماعة إرهابية، في أطراف كركوك.

بينما ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن "طائرتين انتحاريتين وصاروخا واحدا استهدفت قلعة انفصاليين مسلحين مناهضين لإيران يعرف باسم حزب "ازادي كردستان" في "التون كوبري" بين محافظتي أربيل وكركوك".

ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية أن 4 صواريخ أصابت هذا المقر.

وأضافت أن هناك أنباء عن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على مقرات "الجماعات الارهابية" في "كويسنجق" و "ديكله " في أربيل.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية