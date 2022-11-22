الطيران التركي يغير لأول مرة على منطقة سورية غير حدودية

شن الطيران التركي خمس غارات على قرية المكمن في محافظة دير الزور السورية على بعد 70 كيلومترا من الحدود.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" إن

هذه المرة الأولى، التي تقصف فيها تركيا منطقة ديرالزور بهذا العمق داخل الأراضي السورية.

وأطلقت تركيا عمليتها العسكرية الجوية المحدودة بعد أسبوع على اعتداء بعبوة ناسفة في اسطنبول أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح، واتهمت أنقرة حزب "العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية" بالوقوف خلفه، فيما نفي الطرفان أي دور أو علاقة لهما بالاعتداء.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن الغارات الجوية التركية على ريف حلب والحسكة قد أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي الوقت الذي قال فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستدخل بالدبابات لتدمير مقرات الإرهابيين، وستقتلع جذور الإرهابيين في شمال سوريا والعراق، دعا عدد من الدول على غرار روسيا وألمانيا وفرنسا، أنقرة إلى ضبط النفس والعمل على منع مزيد التصعيد في سوريا.

المصدر: RT + وكالات