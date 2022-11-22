 
مباشر

بلينكن: نريد مساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ضد المسيرات

أخبار العالم

بلينكن: نريد مساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ضد المسيرات
AP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قطر، 22 نوفمبر 2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u887

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن بلاده تبحث عن طرق لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ضد المسيرات بما فيها المسيرات إيرانية الصنع.

إقرأ المزيد
الخارجية الإيرانية تعلق على أنباء
الخارجية الإيرانية تعلق على أنباء "استخدام المسيرات الإيرانية ضد أوكرانيا من قبل روسيا"

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في قطر، اليوم الثلاثاء: "نفرض عقوبات على منظمات وأشخاص في إيران ينتجون أسلحة مثل المسيرات ونبحث عن كل الإمكانيات لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم ضد الأسلحة بدون طيار".

وشارك بلينكن اليوم الثلاثاء في مراسم افتتاح أعمال المؤتمر الخامس للحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة الذي يجرى في قطر بالتزامن مع بطولة العالم لكرة القدم.

وأعلنت الدول الغربية أن إيران تقوم حاليا بتصدير المسيرات إلى روسيا التي تستخدمها في أعمالها العسكرية في أوكرانيا. وترفض موسكو وطهران هذه الاتهامات بشكل قاطع. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران كانت تزود روسيا بمسيراتها قبل عدة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

منتخب السعودية يفجر أكبر المفاجآت في مونديال قطر (فيديو)