إسرائيلية تقاضي عميلا في الخدمة السرية الأمريكية

رفعت امرأة إسرائيلية دعوى قضائية في محكمة مقاطعة العاصمة الأمريكية واشنطن، تزعم فيها أن أحد عملاء الخدمة السرية اعتدى عليها قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب.

وتزعم الدعوى القضائية أن العميل قام بضرب وصفع تمار بن حاييم (30 عاما) "مرارا وتكرارا" في "اعتداء شرس".

وقالت بن حاييم إنها تعرضت للهجوم من قبل العميل الأمريكي أثناء عودتها إلى المنزل حوالي الساعة 1 صباحا.

وذكرت الدعوى أنه "بعد الاعتداء، علمت تامار بحقيقة أن المدعى عليه كان عميلا في جهاز الخدمة السرية الأمريكية وعضوا في فريق الخدمة السرية الذي كان يستعد لزيارة بايدن إلى إسرائيل في يوليو من عام 2022".

المصدر: The Hill