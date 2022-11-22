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مسؤول: الأضرار لحقت بجميع محطات الطاقة الأوكرانية باستثناء 3 محطات نووية

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مسؤول: الأضرار لحقت بجميع محطات الطاقة الأوكرانية باستثناء 3 محطات نووية
AP
كييف
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أعلن رئيس شركة "أوكر إينيرغو" الوطنية للطاقة، فلاديمير كودريتسكي، أن جميع محطات الطاقة الأوكرانية باستثناء 3 محطات نووية تضررت بدرجة أو بأخرى.

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وقال كودريتسكي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "ليس لدينا تقريبا محطات طاقة مائية وحرارية سليمة، باستثناء 3 محطات للطاقة النووية تقع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية. وقد تضررت كل محطات الطاقة الكبيرة الأخرى منذ 10 أكتوبر الماضي وحتى اليوم".

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، سابقا، أن نحو 50% من نظام الطاقة في البلاد معطل.

المصدر: تاس

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