إسرائيل.. متابعة واهتمام بمباراة السعودية والأرجنتين

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هناك اهتماما ومتابعة في إسرائيل للمباراة بين المنتخبين السعودي والأرجنتيني في كأس العالم التي تقام في قطر.

وقالت إن النتيجة شكلت "صدمة"، مشيرة إلى "تراجع المنتخب الأرجنتيني وليونيل ميسي أمام السعودية في الشوط الثاني".

بدوره، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تغريدة على "تويتر": "السعودية تتقدم على ميسي.

هيا يا هبوعيل (فريق كرة قدم إسرائيلي) بتاح تكفا، ثقوا بأنفسكم".

ערב הסעודית מובילה על מסי.

הפועל פתח תקווה, תאמיני בעצמך. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 22, 2022

يذكر أن السعودية قلبت تأخرها بهدف أمام الأرجنتين إلى تقدم 2-1 خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

المصدر: RT