بيسكوف: نظام كييف يمارس الاضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا منذ سنين

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن عمليات التفتيش في "كييفا بيشيرسكا لافرا" تعتبر تصرفا عدوانيا ضمن سلسلة اعتداءات نظام كييف بحق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وأوضح بيسكوف، أن عمليات التفتيش التي أجرتها أجهزة الأمن الأوكرانية داخل حرم " كييفا بيشيرسكا لافرا" تأتي ضمن سلسلة الممارسات القمعية والاضطهاد الذي يمارسه نظام كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منذ سنين.

جاء ذلك تعليقا على حملات التفتيش المتكررة التي يجريها جهاز الأمن الأوكراني SBU في محيط "كييفا بيشيرسكا لافرا"، والتي كان آخرها صباح اليوم.

وفي الـ 13 من نوفمبر الجاري، رفعت سلطات نظام كييف قضية جنائية ضد "كييفا بيشيرسكا لافرا" بدعوى ترتيل مصليها لترانيم روسية قديمة داخل إحدى كنائسها.

المصدر:تاس