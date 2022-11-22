إيران تعلن رسميا بدء إنتاج اليورانيوم بنسبة 60٪ في منشأة "فوردو"

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بدء إنتاج اليورانيوم بنسبة 60٪ في منشأة فوردو اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال إسلامي: "كنا قد أعلنا سابقا أن الضغوط والقرارات السياسية ضدنا لن تغير شيئا وأن إصدار القرار سيواجه برد فعل جاد"، معلنا أنه "ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية، بدأنا إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في منشأة فوردو يوم الاثنين".

وأوضح "أننا وفرنا أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط منذ تشغيل محطة بوشهر للطاقة، ووفقا لتأكيدات المرشد الأعلى على استخدام الطاقة النظيفة، وضعنا على جدول أعمال هيئة الطاقة الذرية، تطوير محطات الطاقة النووية للمساهمة في تأمين 20٪ من طاقة البلاد".

وأضاف: "في منظمة الطاقة الذرية، يتم اتخاذ تدابير في قطاعي توليد الكهرباء النووي وبناء وتطوير أجهزة للحد من الملوثات".

المصدر: RT