بيسكوف يقارن بين الأزمة الحالية في العلاقات مع الولايات المتحدة وأزمة الكاريبي

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الأزمة الحالية وأزمة الكاريبي مختلفتان، لكن الحديث حينها والآن يدور حول صدام مع الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة.

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وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحفيين: "الأزمتان مختلفتان، رغم أن الحديث حينها والآن يدور حول صدام بيننا والغرب الجماعي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع، هذا العنصر مشابه، ولكن، من ناحية أخرى، الفروق الدقيقة مختلفة بالطبع".

كما أشار إلى أن أزمة الكاريبي، خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، لن تكون الموضوع الرئيس.

وقال بيسكوف بها الشأن: "بالطبع خبرة أزمة الكاريبي، دروسها أخذت إلى حد كبير وستستمر دراستها، لكن هذا لن يكون الشيء الرئيس في المفاوضات. وعلى أي حال العلاقات الروسية الكوبية لديها بداية جيدة جدا في الحاضر وآفاق جيدة للمستقبل. عن ذلك سيجري الحديث تحديدا".

وكان الرئيس الكوبي دياز كانيل قد وصل إلى موسكو مساء السبت في زيارة عمل، ويتضمن البرنامج محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي