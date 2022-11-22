أدان العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي والمستشار للرئيس السابق دونالد ترامب دوغلاس ماكغريغور، التصرفات غير القانونية للجيش الأوكراني وخاصة قصفه البنية التحتية المدنية في دونباس.

وأضاف الضابط المتقاعد في حديث لموقع Grayzone : "لا يسعى الروس لإيذاء المدنيين، ولكن هناك الكثير من الأدلة من الجانب الآخر، تدل على استخدام قذائف هيمارس لضرب المدنيين في دونيتسك ولوغانسك وشبه جزيرة القرم. نحن لا نتحدث عنها أبدا لأن أوكرانيا دولة ديمقراطية بلا خطيئة، بينما يتم تصوير روسيا كشرير سلطوي مظلم، لكن الحقيقة تبدو قبيحة للغاية بالنسبة لأوكرانيا".

وشدد العقيد المتقاعد على أن تصرفات الجيش الروسي "حكيمة ودقيقة".

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وقال: "عملت في منصب مدير مركز عمليات الحلفاء في حملة كوسوفو. <...> لقد ذهبنا بعيدا في كوسوفو، أما روسيا فهي على العكس لا تفعل إلا القليل جدا للتدمير. ولكن عندما يبدأ الهجوم العام، فسيتم تدمير كل ما يبدي المقاومة العسكرية".

المصدر: نوفوستي