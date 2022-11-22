 
مباشر

الكرملين يعلق على تصريحات أردوغان بشأن التزامات روسيا في سوريا

أخبار العالم

الكرملين يعلق على تصريحات أردوغان بشأن التزامات روسيا في سوريا
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u86o

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن هناك اختلافا دقيقا في المواقف بين روسيا وتركيا.

إقرأ المزيد
أردوغان يتهم روسيا بـ
أردوغان يتهم روسيا بـ "عدم الوفاء بالتزاماتها بتطهير المناطق السورية من المسلحين الأكراد"

جاء ذلك خلال تعليق لبيسكوف على كلمات أردوغان بشأن التزامات روسيا تجاه سوريا، حيث تابع بأن "هناك بعض التفاصيل الدقيقة في النهج، إلا أن طبيعة علاقات الشراكة بين البلدين تسمح بمناقشتها بشكل مفتوح".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم الجانب الروسي بـ "عدم تنفيذ التزاماته بتطهير المناطق السورية من الجماعات المسلحة الكردية بموجب اتفاق سوتشي لعام 2019"، مضيفا أن الجانب الروسي يتحمل مسؤولية "تطهير المنطقة من الإرهابيين، لكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك رغم تذكيرنا لهم بضرورة ذلك مرات عديدة".

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. السعودية تقلب الطاولة على الأرجنتين