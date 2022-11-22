العثور على جثة لاجئ من شمال إفريقيا على الحدود البيلاروسية البولندية

عثر حرس الحدود البيلاروسي على جثة لاجئ من شمال إفريقيا على الحدود مع بولندا.

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جاء ذلك وفقا لما ذكرته لجنة الحدود التابعة للدولة في بيلاروس، حيث تم العثور على عدد من اللاجئين من شمال إفريقيا يوم أمس، 21 نوفمبر، بالقرب من الحواجز البولندية بواسطة مفرزة حدودية، وكانت جثة رجل ملقاة بجانب المجموعة.

ووفقا لشقيق المتوفي، كانت المجموعة في بولندا، حينما قبضت عليهم أجهزة الأمن البولندية، كانوا مرهقين وخارت قواهم إلا أن الجيش البولندي لم يستجب لمطالبهم بالطعام والماء. وبحسب لجنة الحدود البيلاروسية، وبعد وفاة أحد اللاجئين، أجبر اللاجئين على نقل جثته إلى أراضي بيلاروس عن طريق فتح بوابة في السياج الحاجز.

وقد تم استدعاء فريق تحقيق إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته وسبب الوفاة.

المصدر: نوفوستي