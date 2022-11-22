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الفلبين ترفض دعوة الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على زواج المثليين والإجهاض

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الفلبين ترفض دعوة الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على زواج المثليين والإجهاض
AP
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أفاد موقع صحيفة "Manila Times"، بأن الفلبين رفضت دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على زواج المثليين والإجهاض والطلاق.

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ونقلت عن تصريح وزير العدل الفلبيني، خيسوس كريسبين ريمولا، قوله إن توصيات الأمم المتحدة "ليست مقبولة" بالنسبة لبلاده.

وأضاف الوزير: "إنها مسألة سياسة سواء قبلنا بها أم لا، وأعتقد أننا كدولة نعرف أننا لسنا جاهزين لعمل ذلك".

وتابع: "يجب أن نرفض ذلك".

من جانبه أشار نائب وزير العدل الفلبيني، راؤول فاسكيس، إلى أن رفض التوصيات الأممية تم "لأسباب تتعلق بالهوية الوطنية والأديان وتقاليدنا الثقافية وسيادة الفلبين التي يجب حمايتها ودعمها في جميع الأوقات".

يذكر أن الفلبين تعد الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعترف بالطلاق.

المصدر: نوفوستي

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