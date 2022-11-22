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لابيد: سنصبح دولة من العالم الثالث إذا تم تأليف حكومة يقودها متطرفون

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لابيد: سنصبح دولة من العالم الثالث إذا تم تأليف حكومة يقودها متطرفون
AP
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اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن إسرائيل ستصبح دولة من العالم الثالث، إذا تم تأليف حكومة يقودها متطرفون بشكل تام.

وقال لابيد في تغريدة على "تويتر": "حكومة يقودها متطرفون بشكل تام ستقودنا لنصبح دولة من العالم الثالث.. خلاف مع الأمريكيين وخلاف في داخلنا"، مشيرا إلى أن رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير "الذي كان يلاحق من قبل الشرطة والشاباك سيصبح مسؤولا عن الشرطة والشاباك".

يذكر أن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة شهدت اختراقا خلال الساعات الـ24 الماضية حيث تخلى رئيس حزب "شاس" ارييه درعي عن تمسكه بحقيبة المالية ليفسح الطريق أمام حل الخلاف مع رئيس حزب "الصهيونية المتدينة بتسلئيل سموتريتش حول وزارة الدفاع حيث من المتوقع ان يمنح نتنياهو سموتريتش المالية مع صلاحيات موسعة مقابل تخليه عن وزارة الدفاع.

كما نجح بن غفير في الحصول على وزارة الأمن الداخلي مع صلاحيات موسعة أيضا على جهاز الشرطة.

المصدر: RT

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