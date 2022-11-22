رئيس كوبا أمام الدوما الروسي: استراتيجية واشنطن والناتو العدوانية هي سبب اندلاع الصراع في أوكرانيا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، ووصفها بالظالمة والمجحفة.

وأكد بيرموديز اليوم خلال خطاب ألقاه أمام مجلس الدوما الروسي، أن الاستراتيجية العدوانية للولايات المتحدة ومخططاتها لتوسيع حلف الناتو على حساب الأمن القومي الروسي هي سبب اندلاع الصراع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن العقوبات الغربية التي يفرضها الغرب على روسيا وكوبا وما تسببت بها من أزمات، لم ولن تؤثر على المشاريع المشتركة بين البلدين.

إقرأ المزيد

وتطرق إلى مشروع تطوير حقل "بوكا دي جاروكو" لاستخراج الهيدروكربونات، وإلى الاستثمارات الخاصة بشاحنات "كاماز" في مارييل، وتحديث مصنع الصلب وتحديدا قسم السبائك، ومشروع تحيث السكك الحديدية في كوبا.

ويعتبر الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا منذ إطاحة الثورة الكوبية بنظام باتيستا عام 1958 الأطول في التاريخ الحديث.

المصدر: نوفوستي