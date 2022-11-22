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فرنسا تنشر أربع مقاتلات "رافال" في ليتوانيا اعتبارا من 25 نوفمبر

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فرنسا تنشر أربع مقاتلات
Globallookpress PanoramicZUMAPRESS.com
طائرة مقاتلة من طراز "رافال" (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن نشرها أربع طائرات مقاتلة من طراز "رافال" في ليتوانيا اعتبارا من 25 نوفمبر الجاري لحماية المجال الجوي فوق دول البلطيق.

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جاء ذلك في بيان صحفي صادر وزارة الدفاع الفرنسية، حيث تابع البيان أن "فرنسا ستنشر الطائرات بموجب تفويض من (الناتو) اعتبارا من 25 نوفمبر الجاري، لضمان حماية المجال الجوي فوق دول البلطيق".

وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو قد أفاد في أوائل أكتوبر الماضي بأن فرنسا تعتزم تعزيز وجودها العسكري في شرق أوروبا في إطار حلف "الناتو" بسبب الأعمال العسكرية المكثفة في أوكرانيا، وأعلن أن فرنسا سترسل المزيد من مقاتلات "رافال" إلى ليتوانيا، وقوات إلى إستونيا، ودبابات ومدرعات إلى رومانيا.

المصدر: نوفوستي

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