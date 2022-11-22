الجيش الإيراني يعلن تجهيز أسطوله البحري بطائرات هجومية ومسيرات بعيدة المدى

أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أنه تم تجهيز الأسطول البحري للجيش الإيراني بطائرات مروحية هجومية ومسيرات يصل مداها إلى 2000 كم.

وقال الأدميرال إيراني إنه "لأول مرة، سيتم الكشف عن طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات بدون طيار حديثة يصل مداها إلى أكثر من ألفي كيلومتر في البحرية"، كاشفا أن "لدينا القدرة على إطلاق مئات الطائرات بدون طيار في آن واحد".

وأفاد بأنه "في الأشهر القليلة المقبلة، نخطط لإجراء مناورات مع مختلف القوات العسكرية في منطقة شمال المحيط الهندي بمشاركة قوات خارجية نملك معها اتفاقيات عسكرية ثنائية أو في إطار مجموعات متعددة الأطراف"، مؤكدا أن "القوات الاستراتيجية البحرية الجيش الايراني تحرس جميع السفن التجارية الإيرانية، بينما تقوم السفن والمجموعات العسكرية التابعة للجيش بمهام توفير الأمن في البحار على مدار الساعة".

وأعلن أنه "قريبا ستضاف مناطق جديدة إلى النطاق البحري للجيش الإيراني"، مشددا على "أننا سنوقف الزوارق المسيرة الأمريكية لأنها تشكل خطرا للملاحة البحرية في المنطقة وتمثل تهديدا للسفن التجارية وناقلات النفط".

وأوضح "أننا أفرجنا عن المسيرات الأمريكية سابقا بعد ان تعهدت أمريكا بسحبها من المنطقة"، مؤكدا أنه "إن لم تسحبها سوف نقوم من جديد بإيقافها".

المصدر: "ايسنا"