موتوبيني: روسيا لاعب مهم في مجال الطاقة الكهروذرية ويمكنها مساعدة الدولة الإفريقية

صرحت مبتكرة مشروع Africa4Nuclear برنسس متومبيني، بأن روسيا يمكنها مساعدة حوالي 19 دولة إفريقية مهتمة بتطوير محطات الطاقة الكهروذريه السلمية.

جاء ذلك على هامش منتدى "آتوم إيكسبو" إجابة على سؤال حول ما إذا كانت الدول الإفريقية مهتمة بتطوير الطاقة الكهروذريه؟، فردت متومبيني: "بالتأكيد، 19 دولة إفريقية أعربت عن اهتمامها بتطوير البنية التحتية للطاقة النووية، وجمهورية جنوب إفريقيا على وجه الخصوص، فهذا جزء من سياسة الحكومة".

وأضافت متومبيني، أن جنوب إفريقيا بحثت إمكانية إطلاق محطة للطاقة الكهروذريه بقدرة تصل إلى 2500 ميغاوات.

وأشارت إلى دور روسيا الكبير والمهم كلاعب في مجال الطاقة الكهروذريه، وقدرتها على مساعدة الدول الإفريقية في تنمية وتطوير هذه المحطات في حال احتاجت المساعدة.

المصدر: نوفوستي