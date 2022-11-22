بطلب من واشنطن.. كوسوفو تؤجل قرارها بشأن لوحات السيارات الصربية لمدة 48 ساعة

أعلن رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، أنه اتخذ بناء على طلب السفير الأمريكي ببريشتينا جيفري هوفينيير قرارا بتأجيل البدء بفرض غرامات على لوحات تسجيل السيارات الصربية لمدة 48 ساعة.

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وكتب في صفحته على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "أشكر السفير هوفينيير على التزامه ومشاركته. أقبل طلبه بتأجيل (القرار) لمدة 48 ساعة لفرض غرامات على لوحات تسجيل السيارات "KM" (وأنواع أخرى) الصادرة من صربيا. يسعدني العمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل خلال اليومين القادمين".

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس الاثنين، أن المحادثات بين بلغراد وبريشتينا الهادفة إلى إيجاد حل بشأن مسألة لوحات تسجيل السيارات في شمال كوسوفو وميتوهيا، لم تسفر عن أي نتائج.

المصدر: تاس