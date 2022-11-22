حزب العمال البريطاني: قد نخفف قواعد الهجرة للمساعدة في نمو الأعمال التجارية

قال رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، إن حزبه سيخفف قواعد الهجرة لتعزيز نمو الأعمال التجارية، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء ريشي سوناك منح المزيد من التأشيرات للعمال.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" إنه في خطاب أمام قادة الأعمال اليوم الثلاثاء، سيضع زعيم حزب العمال حزبه على خلاف مع الحكومة بشأن هذه القضية الرئيسية، ليؤكد أن حكومته ستكون "براغماتية" بشأن العمال المهاجرين كجزء من "استراتيجية وطنية للنمو".

وذكرت أنه سيقول أمام مؤتمر اتحاد الصناعة البريطاني CBI، إن أي تخفيف للقيود يجب أن تقابله التزامات من أصحاب العمل بشأن تدريب أفضل وأجور وشروط أفضل للموظفين المحليين، لإنهاء نموذج "العمالة الرخيصة" و"فطم بريطانيا عن إعتمادها على الهجرة".

يأتي ذلك بعد أن نفى سوناك التقارير التي تفيد بأن الحكومة كانت تدرس إبرام اتفاق على النمط السويسري مع الاتحاد الأوروبي لإزالة الحواجز أمام التجارة، والتي ستشمل عودة إلى قدر أكبر من حرية الحركة للعمال.

المصدر: "الإندبندنت"