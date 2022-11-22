الأمن الأوكراني يقتحم ديرا كبيرا في كييف بعد سماع ترانيم عن روسيا

أجرى جهاز الأمن الأوكراني SBU عمليات تفتيش صباح اليوم الثلاثاء في أراضي دير كييف بيتشيرسكايا لافرا، وفقا لما نقله موقع صحيفة "سترانا" الأوكراني.

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ونشر الموقع كذلك صورة تظهر عددا كبير من الأشخاص يرتدون الزي العسكري بالقرب من الدير، بينما لم يقدم جهاز الأمن حتى الآن أي تعليقات رسمية.

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد فتح، 13 نوفمبر الجاري، قضية جنائية بشأن واقعة ترتيل المصلّين لترانيم قديمة عن روسيا في إحدى كنائس الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ويعتبر دير كييف بيتشيرسكايا لافرا من أوائل الأديرة في عاصمة روسيا القديمة كييف، حيث تأسس عام 1051 في عهد ياروسلاف الحكيم من قبل الراهب أنطوني، من مواليد ليوبيش وتلميذه ثرودوسيوس، حيث قدم الأمير سفياتوسلاف الثاني هضبة فوق الكهوف (من هنا كانت الترجمة الحرفية لاسم الدير "دير الكهوف") وهناك بنيت الكنائس الحجرية الجميلة المزينة بالرسومات وأبراج الحصون والمباني الأخرى فيما بعد.

وتبلغ مساحة الدير الآن أكثر من 20 هكتارا، وبه كنيسة دورميتيون المقدسة، واحدة من أهم المزارات الأرثوذكسية.

المصدر: تاس