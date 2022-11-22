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النتائج النهائية: توكايف يفوز بالانتخابات الرئاسية في كازاخستان

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النتائج النهائية: توكايف يفوز بالانتخابات الرئاسية في كازاخستان
Sputnik
لجنة الانتخابات المركزية، كازاخستان
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أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية بكازاخستان، نورلان أبديروف، أن الرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد الأحد الماضي.

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وقال أبديروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "تلقى قاسم جومارت كاميليفيتش توكايف 6 ملايين و456.392 صوتا أي 81,31% من أصوات الناخبين".

وأضاف أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 69,44%.

ومن المتوقع أن تتم مراسم تنصيب توكايف في 26 نوفمبر الجاري.

والمرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية احتلها المرشح من حزب "أويل"، جيغولي دايرابايف، بحصوله على 3,42%. ووفق معلومات لجنة الانتخابات المركزية حصل المرشح عن اتحاد النقابات الكازاخستانية، ميرام كاجيكين، على 2,53% والمرشح عن الرابطة العامة "التحالف الوطني للأخصائيين الاجتماعيين المحترفين"، كارارات أبدين – على 2,6%، والمرشحة عن الجمعية العامة "الأمهات الكازاخية – الطريق إلى التقاليد"، سلطانة تورصينبيكوف – على 2,12%، ورئيس فرع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الوطني المعارض في أستانا، نورلان أويسبايف – على 2,22%. وصوت 5,8% من الناخبين "ضد كل المرشحين".

المصدر: تاس

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